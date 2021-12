Vaccini, via libera dell’Aifa alle vaccinazioni dai 5 anni agli 11 anni (Di mercoledì 1 dicembre 2021) L’Aifa – Associazione Italiana del Farmaco – ha dato il via libera alle vaccinazioni dai 5 agli 11 anni. A bambine e bambini verrà somministrato il vaccino Pfizer con due dosi, inoculando un terzo del siero. Il richiamo dovrà essere effettuato dopo tre settimane. La campagna vaccinale per i più piccoli partirà dal 23 dicembre. “I dati dimostrano un alto livello di efficacia. Al momento non si evidenziano segnali di allerta in termini di sicurezza”, così ha dichiarato la Commissione tecnico scientifica dell’Aifa. Andrea Caucci Molara Metropolitan Magazine Attualità. Seguiteci su Facebook L'articolo proviene da Metropolitan Magazine. Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 1 dicembre 2021) L’Aifa – Associazione Italiana del Farmaco – ha dato il viadai 511. A bambine e bambini verrà somministrato il vaccino Pfizer con due dosi, inoculando un terzo del siero. Il richiamo dovrà essere effettuato dopo tre settimane. La campagna vaccinale per i più piccoli partirà dal 23 dicembre. “I dati dimostrano un alto livello di efficacia. Al momento non si evidenziano segnali dirta in termini di sicurezza”, così ha dichiarato la Commissione tecnico scientifica. Andrea Caucci Molara Metropolitan Magazine Attualità. Seguiteci su Facebook L'articolo proviene da Metropolitan Magazine.

WRicciardi : Sospendere i brevetti sui vaccini anti-Covid: l’appello di 130 organizzazioni di sanità pubblica - MediasetTgcom24 : Via libera Aifa vaccinazione Covid per bimbi 5-11 anni #covid - Radio1Rai : ??#Vaccini Via libera dell’#Aifa alla vaccinazione anti-Covid per la fascia pediatrica 5-11 anni. La somministrazion… - Salvato27591666 : RT @AxiaFel: Aifa, ufficiale: via libera a vaccini under 12. Bassetti, 'opportunità per proteggere i più piccoli'. Proteggere da che? I +… - Acmor3 : RT @unavitainpunta: #AIFA da il via libera ai vaccini sui bambini. Sono due anni che aspettano questo momento, sono schifata #COVID19… -