Vaccini: in poche ore in Puglia 12.500 prenotazioni di under40 (Di mercoledì 1 dicembre 2021) Fino alle ore 14 di oggi, prima giornata di apertura delle prenotazioni della terza dose per la fascia 18-40, in Puglia sono stati oltre 12.500 gli appuntamenti fissati per il richiamo vaccinale anti Covid.... Leggi su feedpress.me (Di mercoledì 1 dicembre 2021) Fino alle ore 14 di oggi, prima giornata di apertura delledella terza dose per la fascia 18-40, insono stati oltre 12.500 gli appuntamenti fissati per il richiamo vaccinale anti Covid....

Advertising

fattoquotidiano : VACCINI Tel Aviv è “a un passo dall’emergenza”. Sono le parole del premier Naftali Bennett, poche ore dopo la pubb… - immediatonet : ?? Vaccini anticovid #Puglia, in poche ore 12.500 prenotazioni della terza dose per la fascia 18-40 - TraniLiveIt : Vaccini: in poche ore in Puglia 12.500 prenotazioni under40 - BariLive : Vaccini: in poche ore in Puglia 12.500 prenotazioni under40 - dago_bianco : @valy_s @piersileri ma voi vi fidereste di salire su un aereo che e stato collaudato per poche ore ? Od anche un ae… -