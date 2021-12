Vaccini anti-Covid per i bambini, arriva il via libera dell’Aifa. Costa: “Vaccinazione volontaria e nessun Green Pass per gli under 12”. Le dosi disponibili dal 13 dicembre (Di mercoledì 1 dicembre 2021) La Commissione tecnico scientifica dell’Aifa si è riunita nel pomeriggio di oggi per esprimersi sul via libera alla somministrazione dei Vaccini anti-Covid nella fascia pediatrica 5-11 anni. La Cts dell’Agenzia del farmaco, anche se non c’è ancora la conferma ufficiale, ha valutato i dati disponibili espresso parere favorevole, così come aveva già fatto nei giorni scorsi l’Ema (leggi l’articolo). “Tra oggi e domani arriverà la decisione dell’Aifa – ha detto il sottosegretario alla Salute, Andrea Costa – e quando arriverà avremo uno strumento in più a disposizione per combattere la pandemia. Dobbiamo dire con chiarezza che sarà una Vaccinazione volontaria e non sarà previsto nessun ... Leggi su lanotiziagiornale (Di mercoledì 1 dicembre 2021) La Commissione tecnico scientificasi è riunita nel pomeriggio di oggi per esprimersi sul viaalla somministrazione deinella fascia pediatrica 5-11 anni. La Cts dell’Agenzia del farmaco, anche se non c’è ancora la conferma ufficiale, ha valutato i datiespresso parere favorevole, così come aveva già fatto nei giorni scorsi l’Ema (leggi l’articolo). “Tra oggi e domani arriverà la decisione– ha detto il sottosegretario alla Salute, Andrea– e quando arriverà avremo uno strumento in più a disposizione per combattere la pandemia. Dobbiamo dire con chiarezza che sarà unae non sarà previsto...

