Vaccinazioni a rilento. Obiettivo: 400mila dosi al giorno. Ma si viaggia a meno di 300mila. Oggi la decisione dell’Aifa sugli under 12 (Di mercoledì 1 dicembre 2021) Le Vaccinazioni sono sempre state il cavallo di battaglia del commissario straordinario all’emergenza covid, il generalissimo Francesco Paolo Figliuolo, e si sa nei momenti di panico lui spara numeri grossi, quindi punta alle 400 mila somministrazioni proprio adesso con il Natale alle porte. Sarebbe tutto fantastico se non fosse che facciamo fatica a raggiungere le 300 mila al giorno, figuriamoci le 400 mila. OBIETTIVI LONTANI. Ed infatti lunedì, per esempio, che nell’ultima settimana è stato il giorno in cui sono avvenute più somministrazioni sono state iniettate 32.473 prime dosi, 26.224 seconde dosi e 293.177 terze dosi di vaccino (qui il report). Diciamo che le 400mila non sono proprio dietro l’angolo. C’è da dire che sono numeri davvero lontani da quanto le ... Leggi su lanotiziagiornale (Di mercoledì 1 dicembre 2021) Lesono sempre state il cavallo di battaglia del commissario straordinario all’emergenza covid, il generalissimo Francesco Paolo Figliuolo, e si sa nei momenti di panico lui spara numeri grossi, quindi punta alle 400 mila somministrazioni proprio adesso con il Natale alle porte. Sarebbe tutto fantastico se non fosse che facciamo fatica a raggiungere le 300 mila al, figuriamoci le 400 mila. OBIETTIVI LONTANI. Ed infatti lunedì, per esempio, che nell’ultima settimana è stato ilin cui sono avvenute più somministrazioni sono state iniettate 32.473 prime, 26.224 secondee 293.177 terzedi vaccino (qui il report). Diciamo che lenon sono proprio dietro l’angolo. C’è da dire che sono numeri davvero lontani da quanto le ...

fcolarieti : Vaccinazioni a rilento. Obiettivo: 400mila dosi al giorno. Ma si viaggia a meno di 300mila. Oggi la decisione dell’… - venetianspring : Ma insomma, le vaccinazioni in FVG proseguono bene o a rilento? Perchè la setimana scorsa ho prenotato, prima data… - valepux : @GBGuerri @beppesevergnini Perché proprio in televisione e in prima serata chiedono un parere a un microbiologo ma… - SaraccoLaura : @fm197544 @AlbertoLetizia2 @nicolettagiust1 I dati italiani, dovrebbero togliere molti dubbi sull'efficacia dei va… - sonolucadini : @manuelaiati @valy_s @Lorelei07224785 @natascia725 Ma quali dati?!? Nella classifica per tasso di decessi continuan… -