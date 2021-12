USA, sparatoria in una scuola del Michigan: 3 studenti uccisi ed 8 feriti | Video (Di mercoledì 1 dicembre 2021) Attimi di paura in un liceo del Michigan, dove ieri un ragazzo di 15 anni ha aperto il fuoco e sparato a diversi studenti. Tre i ragazzi uccisi, un ragazzo di 16 anni e due ragazze, una di 14 anni e una di 17 e 8 i feriti. L'allarme è scattato poco prima delle 13 ora locale. La polizia è arrivata sul posto nell'arco di pochi minuti e, secondo quanto riferito, ha bloccato il killer strappandogli la sua pistola con la quale era riuscito a sparare 15-20 colpi. Il motivo del folle gesto del ragazzo non risulta ancora chiaro e le autorità stanno indagando. Guarda tutti i Video Usa, sparatoria in un liceo del Texas: 4 feriti Video Ieri mattina, intorno alle 9:15 ora locale, si è verificata una sparatoria ...Russia, ... Leggi su panorama (Di mercoledì 1 dicembre 2021) Attimi di paura in un liceo del, dove ieri un ragazzo di 15 anni ha aperto il fuoco e sparato a diversi. Tre i ragazzi, un ragazzo di 16 anni e due ragazze, una di 14 anni e una di 17 e 8 i. L'allarme è scattato poco prima delle 13 ora locale. La polizia è arrivata sul posto nell'arco di pochi minuti e, secondo quanto riferito, ha bloccato il killer strappandogli la sua pistola con la quale era riuscito a sparare 15-20 colpi. Il motivo del folle gesto del ragazzo non risulta ancora chiaro e le autorità stanno indagando. Guarda tutti iUsa,in un liceo del Texas: 4Ieri mattina, intorno alle 9:15 ora locale, si è verificata una...Russia, ...

