Uomini e donne, anticipazioni 1 dicembre: Gemma ha un nuovo pretendente (Di mercoledì 1 dicembre 2021) Cosa succederà oggi nella nuova puntata di Uomini e donne? Le anticipazioni dell’appuntamento odierno rivelano che la protagonista di oggi sarà, come sempre, Gemma Galgani. La donna, che è ancora assente dallo studio, conoscerà un corteggiatore in diretta. L’uomo sarà quello giusto per lei? Di recente il pubblico di Canale 5 è stato sconvolto dall’addio di Marcello Messina, che ha rivelato di essersi innamorato di una donna fuori e di non voler continuare il suo percorso nel programma per conoscere lei. Mentre Ida e Diego torneranno ad essere protagonisti di un nuovo scontro, però, Gemma Galgani vivrà una bellissima sorpresa. La donna, che è ancora fisicamente assente in studio e si collega tramite video, conoscerà un corteggiatore., Come andranno le cose con l’uomo in ... Leggi su piusanipiubelli (Di mercoledì 1 dicembre 2021) Cosa succederà oggi nella nuova puntata di? Ledell’appuntamento odierno rivelano che la protagonista di oggi sarà, come sempre,Galgani. La donna, che è ancora assente dallo studio, conoscerà un corteggiatore in diretta. L’uomo sarà quello giusto per lei? Di recente il pubblico di Canale 5 è stato sconvolto dall’addio di Marcello Messina, che ha rivelato di essersi innamorato di una donna fuori e di non voler continuare il suo percorso nel programma per conoscere lei. Mentre Ida e Diego torneranno ad essere protagonisti di unscontro, però,Galgani vivrà una bellissima sorpresa. La donna, che è ancora fisicamente assente in studio e si collega tramite video, conoscerà un corteggiatore., Come andranno le cose con l’uomo in ...

