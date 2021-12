Uomini e Donne, anticipazioni 1 dicembre: Gemma ancora a casa, ma per lei c’è un nuovo cavaliere. Ida e Diego tornano a litigare? (Di mercoledì 1 dicembre 2021) Uomini e Donne, anticipazioni 1 dicembre: sembra che la nuova puntata del programma debba essere dedicata soprattutto al Trono Over, visto che almeno per ora non ci sono grandi anticipazioni del Trono Classico. Cosa succederà? Uomini e Donne, anticipazioni 1 dicembre: nuovo cavaliere per Gemma Galgani Gemma Galgani si collegherà ancora da remoto, ma per lei arriverà un altro uomo interessato a conoscerla. Gli spoiler ci dicono che la dama lo farà restare. Ovviamente non mancheranno i bisticci con Tina Cipollari. Ida Platano e Diego Tavani si scontreranno ancora? Come è arcinoto a chi ama “Uomini e ... Leggi su pianetadonne.blog (Di mercoledì 1 dicembre 2021): sembra che la nuova puntata del programma debba essere dedicata soprattutto al Trono Over, visto che almeno per ora non ci sono grandidel Trono Classico. Cosa succederà?perGalganiGalgani si collegheràda remoto, ma per lei arriverà un altro uomo interessato a conoscerla. Gli spoiler ci dicono che la dama lo farà restare. Ovviamente non mancheranno i bisticci con Tina Cipollari. Ida Platano eTavani si scontreranno? Come è arcinoto a chi ama “e ...

