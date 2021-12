Uomini e Donne, Andrea Nicole Conte sceglie Ciprian Aftim e scoppia la bufera: “Ha infranto il regolamento”. Maria De Filippi “delusa” (Di mercoledì 1 dicembre 2021) “Avevo un sesso biologico diverso da quello di ora. Sono sempre stata una donna”, così Andrea Nicole Conte si era presentata negli studi di Uomini e Donne a settembre. Ora ha finalmente trovato l’amore scegliendo Ciprian Aftim. Stando a quanto riportato da DavideMaggio.it, durante le registrazioni di ieri 30 novembre, Andrea e Ciprian si sono presentati a Maria De Filippi già mano nella mano, confessando di aver trascorso la notte insieme, senza avvertire preventivamente la redazione (come da regolamento). Ciprian ha spiegato di essere risalito all’indirizzo di Andrea Nicole grazie al nome di un bar nelle vicinanze che ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 1 dicembre 2021) “Avevo un sesso biologico diverso da quello di ora. Sono sempre stata una donna”, cosìsi era presentata negli studi dia settembre. Ora ha finalmente trovato l’amorendo. Stando a quanto riportato da DavideMaggio.it, durante le registrazioni di ieri 30 novembre,si sono presentati aDegià mano nella mano, confessando di aver trascorso la notte insieme, senza avvertire preventivamente la redazione (come da).ha spiegato di essere risalito all’indirizzo digrazie al nome di un bar nelle vicinanze che ...

TeresaBellanova : In 10 mesi, sono 1.017 le donne e gli uomini morti sul #lavoro, un record indegno di un Paese civile, che dice una… - stebellentani : (se non fossimo un paese già a metá tra Vita da Carlo e Strappare lungo i bordi, ci sarebbe spazio per una serie tv… - Pontifex_it : Le varie forme di maltrattamento che subiscono molte donne sono una vigliaccheria e un degrado per gli uomini e per… - disagiopuntoit : RT @bollicine00: #leiene parla di molestie in diretta e revenge porn Sangiovanni é lo spiraglio di luce,la boccata d’aria in mezzo al fumo… - InVinoV61746588 : Dicono che l'invidia appartenga alle donne, ma nella realtà ho conosciuto molti più uomini invidiosi, li ho visti d… -