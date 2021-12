Un posto al sole | anticipazioni 1° dicembre | Roberto e Lara in pericolo?

Leggi su tvpertutti

(Di mercoledì 1 dicembre 2021) Unalassicurerà al pubblico di Rai 3 un'altra puntata densa di novità e sviluppi inaspettati, come segnalano ledi oggi, mercoledì 1°. A tornare in auge sarà Marina che, dopo un breve periodo di serenità matrimoniale, vedrà ancora una volta minacciata la stabilità di Fabrizio e del loro tormentato rapporto. Rosato, infatti, negli ultimi tempi, sta attraversando una terribile crisi esistenziale che lo ha spinto ad abbandonarsi all'alcol. L'imprenditore, dopo aver anche schiaffeggiato la moglie in preda alla collera e alla gelosia per il legame ancora molto forte tra Marina e, ha finalmente deciso di entrare in terapia per superare la sua dipendenza ed è tornato ad apparire di buonumore e pieno di iniziative al punto da creare un formato di pasta presso il suo ...