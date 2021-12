Ufficiale: L’italiano Alessio Lisci è il nuovo allenatore del Levante (Di mercoledì 1 dicembre 2021) Zero vittorie in 15 partite, sette punti conquistati e ultimo posto in Liga. Inizio di stagione negativo del Levante che, vista la situazione, ha deciso di cambiare. Esonerato il tecnico Javi Pereira. Al suo posto, il club spagnolo ha deciso di affidare la panchina alL’italiano Alessio Lisci, già allenatore della seconda squadra. A renderlo noto è la stessa società spagnola tramite un comunicato Ufficiale. L’allenatore 36enne romano guiderà ad interim la squadra e sarà in panchina domani in Copa del Rey contro l’Huracan Melilla. FOTO: Instagram Levante L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di mercoledì 1 dicembre 2021) Zero vittorie in 15 partite, sette punti conquistati e ultimo posto in Liga. Inizio di stagione negativo delche, vista la situazione, ha deciso di cambiare. Esonerato il tecnico Javi Pereira. Al suo posto, il club spagnolo ha deciso di affidare la panchina al, giàdella seconda squadra. A renderlo noto è la stessa società spagnola tramite un comunicato. L’36enne romano guiderà ad interim la squadra e sarà in panchina domani in Copa del Rey contro l’Huracan Melilla. FOTO: InstagramL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

