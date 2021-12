Ucraina, Zelenski cambia faccia ai suoi servizi segreti (Di giovedì 2 dicembre 2021) Di Aleksander Poklad conosciamo il nomignolo che circola su siti ucraini e russi, «lo strangolatore di Kremenchug», come ha scritto il portale strana.ua, e il ruolo svolto nei ranghi dei servizi segreti su un paio di golpe che lui stesso avrebbe sventato quando il presidente era Petro Poroshenko, e che in fin dei conti sembrerebbero enormi montature per eliminare oppositori, critici e probabilmente rivali. A Poklad, originario di una cittadina sulla sponda orientale del fiume Dnepr, a lungo in servizio … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di giovedì 2 dicembre 2021) Di Aleksander Poklad conosciamo il nomignolo che circola su siti ucraini e russi, «lo strangolatore di Kremenchug», come ha scritto il portale strana.ua, e il ruolo svolto nei ranghi deisu un paio di golpe che lui stesso avrebbe sventato quando il presidente era Petro Poroshenko, e che in fin dei conti sembrerebbero enormi montature per eliminare oppositori, critici e probabilmente rivali. A Poklad, originario di una cittadina sulla sponda orientale del fiume Dnepr, a lungo ino … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

Ultime Notizie dalla rete : Ucraina Zelenski Ucraina, Zelensky grida al "golpe con l'aiuto russo" Ai ripetuti appelli della Nato e degli Stati Uniti sui movimenti delle truppe russe ad alcune centinaia di chilometri dal confine ucraino, il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, ha risposto sino a ...

NATO scivola verso una guerra contro la Russia in Ucraina? Due freschi alleati? A sinistra il presidente ucraino Vlad Zelenski, a destra Erdogan I droni ... Per quanto riguarda l'Ucraina, Ankara sembra stabilire il ritmo per il crescente coinvolgimento della ...

Zelenski prepara i militari per i «migranti», ma evita il fronte Donbass Il Manifesto Blinken: “Piani russi contro l’Ucraina, abbiamo le prove” ROMA. – Ci sono “prove” che la Russia abbia elaborato piani per invadere l’Ucraina, secondo Washington. Ebbene, se Mosca darà seguito a quei piani può star sicura che gli Stati Uniti, insieme con gli ...

La Nato del dopo Afghanistan si riunisce a Riga, focus su Ucraina Mercoledì, 1 dicembre 2021 Home > aiTv > La Nato del dopo Afghanistan si riunisce a Riga, focus su Ucraina Milano, 1 dic. (askanews) - A tre mesi dalla complessa evacuazione delle truppe dall'Afghanis ...

