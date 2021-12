Tvboy, lo street artist palermitano e l'arte di dipingere la verità sui muri in mostra a Milano (Di mercoledì 1 dicembre 2021) artista contemporaneo. Salvatore Benintende , 41 anni, nato a Palermo, cresciuto a Milano e da diversi anni residente (per amore) a Barcellona in Spagna, noto come Tvboy, ama definirsi così. Esponente ... Leggi su gazzettadelsud (Di mercoledì 1 dicembre 2021)a contemporaneo. Salvatore Benintende , 41 anni, nato a Palermo, cresciuto ae da diversi anni residente (per amore) a Barcellona in Spagna, noto come, ama definirsi così. Esponente ...

Advertising

Vistodame : #1dicembre da domani @mudec @tvboy in mostra (gratis!) su @VanityFairIt vi racconto perché merita la visita - AnsaLombardia : Mostre: al Mudec Milano baci, arte e potere visti da TvBoy. La personale dedicata allo street artist con 70 tele |… - thebrightside0 : #modellomilano?? Al @MudecMi la mostra dello street artist italiano TvBoy fino al 9 Gennaio con ingresso libero… - Affaritaliani : TVBOY: 70 tele dello street artist esposte al Mudec - TravellerItalia : TVBOY, lo street artist in mostra (official) a Milano -