Tutto il mio folle amore: la storia vera che ha ispirato il film (Di mercoledì 1 dicembre 2021) Tutto il mio folle amore è un film del 2019 ispirato alla storia vera di Franco e Andrea Antonello che Fulvio Ervas ha descritto nel suo libro intitolato Se ti abbraccio non aver paura. Tutto il mio folle amore è un film italiano del 2019, diretto da Gabriele Salvatores, liberamente ispirato ad un romanzo che narra una storia vera: si tratta di Se ti abbraccio non aver paura di Fulvio Ervas, un libro che racconta le vicende di Franco e Andrea Antonello, padre e figlio autistico, che intraprendono un lungo viaggio in moto attraversando Tutto il sud America. Il libro di Fulvio si concentra su Andrea, un bambino a cui viene diagnosticato ...

