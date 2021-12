Tutto il mio folle amore di Gabriele Salvatores: stasera in tv un film pieno di speranza (Di mercoledì 1 dicembre 2021) Una storia vera. Liberamente vera. Una straordinaria avventura on the road. Geografica, esistenziale, famigliare… Un film (anche) sulla malattia, ma le to dimentichi subito… stasera in tv, alle 21.25 su Rai 1 c’è Tutto il mio folle amore. Il film di Gabriele Salvatores del 2019. Il regalo che il regista italiano più famoso del mondo si è fatto per i 70 anni. Il regista dell’Oscar a Mediterraneo e di tanti altri film entrati nel nostro immaginario. Il figlio e il padre, Vincent, il ragazzo “strano”, e Willi, il Modugno della Dalmazia. stasera in tv c’è Tutto il mio folle amore, il bellissimo film di Gabriele ... Leggi su amica (Di mercoledì 1 dicembre 2021) Una storia vera. Liberamente vera. Una straordinaria avventura on the road. Geografica, esistenziale, famigliare… Un(anche) sulla malattia, ma le to dimentichi subito…in tv, alle 21.25 su Rai 1 c’èil mio. Ildidel 2019. Il regalo che il regista italiano più famoso del mondo si è fatto per i 70 anni. Il regista dell’Oscar a Mediterraneo e di tanti altrientrati nel nostro immaginario. Il figlio e il padre, Vincent, il ragazzo “strano”, e Willi, il Modugno della Dalmazia.in tv c’èil mio, il bellissimodi...

Advertising

CatalfoNunzia : Approvato in commissione Finanze al Senato il mio emendamento al decreto Fiscale per permettere agli invalidi parzi… - AmorosoOF : Domani alle 18 in esclusiva sul mio profilo Tik Tok sarà disponibile il live streaming della presentazione di alcun… - pfmajorino : Oggi con @bartolopietro1 e @brandobenifei partiamo per la #Polonia, per vedere con i nostri occhi cosa accade sul c… - uanmfra : @piabarbuzzi Tutto per mio fratello???? - Loutoppa : ho una relazione con il mio peso bruttissima. due anni fa ero abbastanza accettabile, poi in tre mesi ho recuperat… -