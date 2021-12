Trump contro Meghan Markle: 'Irrispettosa verso la regina. Harry è stato usato, se ne pentirà' (Di mercoledì 1 dicembre 2021) 'manca di rispetto' alla regina Elisabetta una 'grande donna' e alla famiglia reale. torna ad attaccare la duchessa di Sussex, per la quale non ha mai nascosto la sua antipatia. 'Non sono un suo fan ... Leggi su leggo (Di mercoledì 1 dicembre 2021) 'manca di rispetto' allaElisabetta una 'grande donna' e alla famiglia reale. torna ad attaccare la duchessa di Sussex, per la quale non ha mai nascosto la sua antipatia. 'Non sono un suo fan ...

Advertising

borghi_claudio : @EdusseDaTorre Posto che i referendum, come i voti di sfiducia, si chiamano quando si hanno buone probabilità di vi… - PallaCarlo : RT @LucioMalan: Agenda politicamente corretta: 2009: spellarsi le mani per Obama che abolì auguri di Natale -2017: insultare Trump che dic… - AngeloBorella1 : @Corriere si certo, se sono come quelle costruite contro TRUMP c'è da ridere!!! - _My__Name____ : 01DICEMBRE 2021 Caso Epstein, l'ex pilota: 'Anche Trump e Clinton sul suo aereo privato' Al processo in corso a New… - neXtquotidiano : #Trump ha paura della candidatura di #MeghanMarkle alla Casa Bianca -