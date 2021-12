Treviso, dopo il ricovero in ospedale il leader No Vax cambia idea: “Vaccinatevi tutti” (Di mercoledì 1 dicembre 2021) Lorenzo Damiano, capo dei negazionisti trevigiani e già candidato sindaco a Conegliano, dopo essere finito in terapia sub intensiva ci ripensa: «Ho un’altra visione del mondo ora» Leggi su lastampa (Di mercoledì 1 dicembre 2021) Lorenzo Damiano, capo dei negazionisti trevigiani e già candidato sindaco a Conegliano,essere finito in terapia sub intensiva ci ripensa: «Ho un’altra visione del mondo ora»

