Trasporto di animali vivi, l’appello lanciato da Bruxelles per tutelare il loro benessere: le richieste (Di mercoledì 1 dicembre 2021) Il 2 dicembre la Commissione d’inchiesta sulla protezione degli animali durante il Trasporto (ANIT) discuterà e voterà il progetto di relazione e le raccomandazioni circa il Trasporto di animali vivi. Molti eurodeputati e organizzazioni hanno lanciato il loro appello davanti al Parlamento Europeo. Maltrattamenti animali durante il Trasporto, la richiesta di ONG ed eurodeputati l’appello è stato lanciato nel corso di un’azione organizzata da Eurogroup for Animals, appoggiata da diverse organizzazioni non governative per la protezione degli animali e numerosi eurodeputati. La loro richiesta è quella di uno stop totale al Trasporto di ... Leggi su thesocialpost (Di mercoledì 1 dicembre 2021) Il 2 dicembre la Commissione d’inchiesta sulla protezione deglidurante il(ANIT) discuterà e voterà il progetto di relazione e le raccomandazioni circa ildi. Molti eurodeputati e organizzazioni hannoilappello davanti al Parlamento Europeo. Maltrattamentidurante il, la richiesta di ONG ed eurodeputatiè statonel corso di un’azione organizzata da Eurogroup for Animals, appoggiata da diverse organizzazioni non governative per la protezione deglie numerosi eurodeputati. Larichiesta è quella di uno stop totale aldi ...

