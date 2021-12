Traffico Roma del 01-12-2021 ore 19:30 (Di mercoledì 1 dicembre 2021) Luceverde Roma Buonasera e ben trovati siamo arrivati all’ultimo appuntamento della giornata in studio Massimo Vischi anche se in diminuzione del Traffico sul Raccordo Anulare ci sono ancora Code in carreggiata interna code a tratti tra la cassa e la Prenestina sulla carreggiata esterna code a tratti tra Laurentina e La Romanina in tangenziale lungo via del Foro Italico si sta in coda tra Corso di Francia e via dei Campi Sportivi ed ancora dal bivio per la A24 a San Giovanni mentre in carreggiata opposta troviamo code tra la Tiburtina e la Salaria verso lo stadio Olimpico in direzione di Ostia code per Traffico sulla Cristoforo Colombo 3 a via di Malafede e via di Mezzocammino ricordiamo infine che venerdì prossimo 3 dicembre è in programma uno sciopero di 4 ore nel trasporto pubblico dalle 8:30 alle 12:30 a ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 1 dicembre 2021) LuceverdeBuonasera e ben trovati siamo arrivati all’ultimo appuntamento della giornata in studio Massimo Vischi anche se in diminuzione delsul Raccordo Anulare ci sono ancora Code in carreggiata interna code a tratti tra la cassa e la Prenestina sulla carreggiata esterna code a tratti tra Laurentina e Lanina in tangenziale lungo via del Foro Italico si sta in coda tra Corso di Francia e via dei Campi Sportivi ed ancora dal bivio per la A24 a San Giovanni mentre in carreggiata opposta troviamo code tra la Tiburtina e la Salaria verso lo stadio Olimpico in direzione di Ostia code persulla Cristoforo Colombo 3 a via di Malafede e via di Mezzocammino ricordiamo infine che venerdì prossimo 3 dicembre è in programma uno sciopero di 4 ore nel trasporto pubblico dalle 8:30 alle 12:30 a ...

