Totti: «Il Real Madrid avrebbe fatto qualsiasi cosa per avermi, il Barcellona no» (Di mercoledì 1 dicembre 2021) La leggenda della Roma Francesco Totti ha parlato del passato interesse nei suoi confronti di Real Madrid e Barcellona Francesco Totti, leggenda della Roma, in una lunga intervista a Sport ha parlato del passato interesse nei suoi confronti di Real Madrid e Barcellona. Real Madrid E Barcellona – «Sinceramente nel corso della mia carriera col Barcellona non ho mai parlato per un trasferimento in Catalogna. Il Real Madrid, al contrario, avrebbe fatto qualsiasi cosa. Mi dispiace anche perché il Barcellona è una squadra bella da vedere e sarebbe stato bello giocarci. In un ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 1 dicembre 2021) La leggenda della Roma Francescoha parlato del passato interesse nei suoi confronti diFrancesco, leggenda della Roma, in una lunga intervista a Sport ha parlato del passato interesse nei suoi confronti di– «Sinceramente nel corso della mia carriera colnon ho mai parlato per un trasferimento in Catalogna. Il, al contrario,. Mi dispiace anche perché ilè una squadra bella da vedere e sarebbe stato bello giocarci. In un ...

