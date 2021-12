Tennis | Rafael Nadal e Carlos Alcaraz non saranno al via dell’ATP Cup

(Di mercoledì 1 dicembre 2021) L’ATP Cup 2022 deve far registrare già oggi le prime importanti defezioni. La competizione per nazionali prevista per l’inizio dell’anno nuovo, precisamente nei primi 9 giorni del 2022, non parte con i migliori auspici vista la rinuncia sia diche di. La notizia è stata data dal quotidiano spagnolo Marca, annunciando come il giocatore più titolato della storia deliberico ed il giocatore che ormai sta già dimostrando di essere il futuro, se non il presente, della Spagna nonpresenti a Sydney. Con loro, non ci sarà nemmeno Marcel Granollers, senza mezzi termini il miglior doppista spagnolo. La Spagna si troverà dunque in una posizione similare a quella vissuta durante la Coppa Davis: dovranno essere Pablo Carreno Busta e Roberto Bautista Agut a ...

Le previsioni di Greg Rusedski 'Roger Federer e Rafael Nadal sono due leggende assolute del tennis, ma adesso non dipende più soltanto da loro. Novak Djokovic è ormai fuori portata per entrambi sul cemento...' Tennis, le dichiarazioni dell'ex numero uno del ranking Atp Rafael Nadal: "La mia idea è di tornare il prima possibile, ma voglio farlo nel modo giusto"