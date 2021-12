Tennis | Caso Peng Shuai | la Wta decide di sospendere tutti i tornei in Cina

Leggi su velvetmag

(Di giovedì 2 dicembre 2021) “Quando il 2 novembre 2021ha pubblicato un’accusa di violenza sessuale contro un alto funzionario del governo cinese, la Women’sAssociation (WTA) ha riconosciuto che il messaggio didoveva essere ascoltato e preso sul serio. Le giocatrici della WTA, per non parlare delle donne di tutto il mondo, non meritano niente di meno”. Non usa mezzi termini e mantiene il punto la WTA, con il comunicato di poche ore fa che è tornato suldella ex n.1 del mondo in doppio. Il presidente Simon ha annunciato “l’immediata sospensione diWTA in, compreso Hong Kong“. Perché non “posso chiedere ai nostri atleti di gareggiare lì quandonon è autorizzata a ...