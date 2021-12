'Tampone e vaccino? Ripassi l'anno prossimo': nelle farmacie tutto esaurito fino a Natale (Di mercoledì 1 dicembre 2021) MACERATA - Dopo i tamponi ed i vaccini anti Covid adesso anche la vaccinazione antinfluenzale. Da oggi circa 40 farmacie maceratesi saranno pronte a rispondere concretamente alla richiesta dei ... Leggi su corriereadriatico (Di mercoledì 1 dicembre 2021) MACERATA - Dopo i tamponi ed i vaccini anti Covid adesso anche la vaccinazione antinfluenzale. Da oggi circa 40maceratesi sarpronte a rispondere concretamente alla richiesta dei ...

Advertising

GuidoDeMartini : ?? NO PASS ?? ANCHE IL MAGISTRATO DICE NO AL PASS Rifiuta sia il vaccino che il tampone, sospeso a Venezia magistrato… - myrtamerlino : 'Il tampone fotografa, il #vaccino protegge. Bisogna avere il coraggio di togliere il tampone dal #greenpass'. Pro… - RobertoBurioni : a @chetempochefa dico che fare il tampone comporta rischi, specificando che come quelli del vaccino sono minimi (co… - gandvadi : @AleksL74 Perché mi devo fare il tampone e poi se positivo rimanere in quarantena se ho la cura (il vaccino)? Devo… - piero636 : carabinieri della stazione di zona terza dose di vaccino febbre alta tampone positivo A COVID -