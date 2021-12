Advertising

fisco24_info : Szczesny: 'Bella vittoria, ma tanto lavoro da fare': Reazioni social dei giocatori della Juve dopo vittoria a Saler… - Ansa_Piemonte : Szczesny: 'Bella vittoria, ma tanto lavoro da fare'. Reazioni social dei giocatori della Juve dopo vittoria a Saler… - ADLGJu : Traduzione : Bella (parata), di nuovo, di Szczesny #ChelseaJuve - Nic67finalfine : RT @Gianpaolo_5: Ne prende 2 in casa, fa fare a Szczesny lo spettatore non pagante e parla di 'rigorini' in conferenza stampa. Il tutto men… -

Ultime Notizie dalla rete : Szczesny Bella

ANSA Nuova Europa

"Unavittoria in trasferta, c'è ancora molto lavoro da fare" scrive su Instagram il portiere Wojciechdopo il successo di Salerno per 2 - 0. E tutti i bianconeri premono molto sul tasto dell'..., al settimo clean sheet stagionale - quattro in campionato e tre in Champions League - commenta: "vittoria in trasferta ma c'è ancora tanto lavoro da fare". La squadra di Allegri ha ...(ANSA) – TORINO, 01 DIC – “Una bella vittoria in trasferta, c’è ancora molto lavoro da fare” scrive su Instagram il portiere Wojciech Szczesny dopo il successo di Salerno per 2-0. E tutti i bianconeri ...Dybala e Morata firmano il 2-0 sulla Salernitana e il ritorno alla vittoria della squadra di Allegri. Ecco la festa sui social e i messaggi postati dai calciatori bianconeri ...