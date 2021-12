Super green pass e prime dosi: spinta da Aosta alla Sicilia (Di giovedì 2 dicembre 2021) Nella regione guidata da Musumeci in sette giorni, dal 22 al 28 novembre, oltre 17 mila Siciliani ricevono la prima dose, il 23% in più della settimana precedente Leggi su corriere (Di giovedì 2 dicembre 2021) Nella regione guidata da Musumeci in sette giorni, dal 22 al 28 novembre, oltre 17 milani ricevono la prima dose, il 23% in più della settimana precedente

Advertising

borghi_claudio : Il super green pass assegnato, come il quello per lavoro, alla prima commissione affari costituzionali senato. Eh n… - GuidoDeMartini : ?? NO PASS ?? NON SO se tutte le persone che sono andate nei bar per prendere un panino??o un caffè?? oppure al ristor… - borghi_claudio : @FmMosca @GiulioMarini2 Posto che per alberghi è richiesto il green pass normale e non il super, l'obiezione è gius… - emmebn : RT @Lorenzo62752880: Belgio: tribunale di Namur ordina il ritiro del super green pass entro 5 giorni per violazione del diritto comunitario… - ilPontormo : RT @piergiuseppe36: Pure i sindacati sbugiardano Luciana Lamorgese: farsa imbarazzante sul super green pass, soluzione arruffata https://t.… -