Su Instagram conta quasi 2000 post, ma sapete qual è stato il suo primo? Correva l’anno 2016: dolcissimo! (Di mercoledì 1 dicembre 2021) Su Instagram, Giulia De Lellis conta quasi 2000 post, ma sapete qual è stato il primo pubblicato? Correva esattamente l’anno 2016, che dolce! È la vera e propria star di Instagram, Giulia De Lellis! Fattasi conoscere da tutto il pubblico italiano durante la sua partecipazione a Uomini e donne, la giovanissima romana ha saputo riscuotere L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di mercoledì 1 dicembre 2021) Su, Giulia De Lellis, mailpubblicato?esattamente, che dolce! È la vera e propria star di, Giulia De Lellis! Fattasi conoscere da tutto il pubblico italiano durante la sua partecipazione a Uomini e donne, la giovanissima romana ha saputo riscuotere L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

Advertising

lioftbot5tea : @goldenxwalls grazie da parte sua, hahahah conta che avevo anche un profilo instagram sul mio gatto lol hahhahahah - MrFox_86 : Questo è gin ma senza tonic (semmai c'era bergamotto e un specie di liquore giallo francese alle erbe) quindi non c… - Sayuri1897 : @c4235421ed69401 Davvero oh ma quanto conta l'immagine su un social fatto per scrivere, non è mica instagram questo. - RiedSportivo : Quello che conta nella vita è averci provato. Si può perdere ma non si deve rinunciare. - SamueleBozzoni : Ahhh ma quindi non è il canale che conta, ma la #strategia di #comunicazione Lush, non proprio un' aziendina da bu… -