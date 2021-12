Studenti liceali maschi in gonna, il prof si rifiuta di fare lezione e li caccia: il caso a Storie Italiane (Di mercoledì 1 dicembre 2021) racconta il caso di una scuola finita al centro dell'attenzione mediatica per la reazione di un professore che si è rifiutato di fare lezione a un gruppo di Studenti maschi in gonna. 'Volevate fare la ... Leggi su leggo (Di mercoledì 1 dicembre 2021) racconta ildi una scuola finita al centro dell'attenzione mediatica per la reazione di unessore che si èto dia un gruppo diin. 'Volevatela ...

Advertising

Grouchoromano : A #Catania in questi giorni, ho a che fare soprattutto con studenti liceali o universitari: attenti, partecipi, mi… - maulib72 : Qursti studenti sono imbecolli e viziati! La scuola non è un tendone da circo, il livello di istruzione dei liceali… - gazzettadalba : Sono una cinquantina i possibili loghi per la Consulta del volontariato, realizzati dagli studenti del liceo artist… - fedram67 : RT @enricocolosimo: Un docente con la testa ai tempi di Giovanni Gentile. I liceali sono sempre un passo avanti.l prof non fa lezione agli… - enricocolosimo : Un docente con la testa ai tempi di Giovanni Gentile. I liceali sono sempre un passo avanti.l prof non fa lezione a… -