Striscia la notizia, anticipazioni di mercoledì 1 dicembre

Dopo la decisione dell'ad Rai Carlo Fuortes di chiudere le edizioni notturne dei Tg regionali, martedì 30 novembre e mercoledì 1° dicembre in tutte le edizioni del Tgr (e pure in sloveno e tedesco) è stato letto un comunicato in cui il direttore Alessandro Casarin difende la sua testata e incolpa Striscia la notizia dei tagli. «La Tgr nelle ultime settimane è stata al centro di attacchi da parte di una rete televisiva concorrente e descritta come una testata in cui regnano gli sprechi e la poca professionalità. Nulla di tutto ciò è vero», dice la nota, in cui però si evita volutamente di citare Striscia la notizia. Una bizzarra omissione ...

