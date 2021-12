Stories Of A Generation: Netflix rivela il trailer della serie con Papa Francesco e Martin Scorsese (Di mercoledì 1 dicembre 2021) Da pochissime ore il colosso dello streaming Netflix ha pubblicato il trailer della docuserie con Papa Francesco. Più precisamente Netflix Italia ha annunciato il documentario evento e tra poche settimana farà il suo debutto. Stories Of A Generation sarà visibile anche su altre piattaforme streaming dedicate come Sky Q. Netflix Italia rivela il trailer della nuova docuserie ispirata al libro di Papa Francesco: ecco Stories Of A Generation Il canale ufficiale di Netflix Italia ha pubblicato le prime immagine della docuserie che molti ... Leggi su ultimora.news (Di mercoledì 1 dicembre 2021) Da pochissime ore il colosso dello streamingha pubblicato ildocucon. Più precisamenteItalia ha annunciato il documentario evento e tra poche settimana farà il suo debutto.Of Asarà visibile anche su altre piattaforme streaming dedicate come Sky Q.Italiailnuova docuispirata al libro di: eccoOf AIl canale ufficiale diItalia ha pubblicato le prime immaginedocuche molti ...

Advertising

antoniospadaro : #Netflix ha rilasciato il trailer di “Stories of a generation” la conversazione che ho avuta con #PapaFrancesco su… - Gabriel90719266 : RT @antoniospadaro: #Netflix ha rilasciato il trailer di “Stories of a generation” la conversazione che ho avuta con #PapaFrancesco su amor… - weronikaberlik1 : RT @antoniospadaro: #Netflix ha rilasciato il trailer di “Stories of a generation” la conversazione che ho avuta con #PapaFrancesco su amor… - CatholicTweet1 : RT @AleteiaIT: 'Stories Of A Generation con Papa Francesco' è il titolo di una docu-serie in quattro puntate che Netflix metterà a disposiz… - APAudiovisivi : ??“#StoriesofaGenerationconPapaFrancesco” è la docuserie in 4 episodi ispirata a Sharing the Wisdom of Time, il libr… -