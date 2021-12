Storie italiane, Greta Beccaglia: «In tanti mi hanno offesa e sfiorato le parti intime». Daspo di 3 anni al molestatore (Di mercoledì 1 dicembre 2021) Indignazione e rabbia per le molestie in diretta TV alla giornalista Greta Beccaglia. Ospite a Storie italiane, l’inviata di Toscana TV racconta i minuti di terrore vissuti fuori dallo stadio Castellani, dopo la partita di Empoli-Fiorentina, dove è stata palpeggiata da un tifoso, Andrea Serrani ( 45enne toscano ) identificato e denunciato. Ed è proprio durante la puntata in corso, che Eleonora Daniele ha comunicato la decisione del Questore di Firenze: «Daspo per tre anni al molestatore: è appena arrivata la notizia». Il video della molestia è diventato virale, scatenando sul web la rabbia di donne e uomini che, in segno di solidarietà, hanno difeso Greta pubblicamente. «È stato diffuso quel mini video dove si vede un ... Leggi su blog.libero (Di mercoledì 1 dicembre 2021) Indignazione e rabbia per le molestie in diretta TV alla giornalista. Ospite a, l’inviata di Toscana TV racconta i minuti di terrore vissuti fuori dallo stadio Castellani, dopo lata di Empoli-Fiorentina, dove è stata palpeggiata da un tifoso, Andrea Serrani ( 45enne toscano ) identificato e denunciato. Ed è proprio durante la puntata in corso, che Eleonora Daniele ha comunicato la decisione del Questore di Firenze: «per treal: è appena arrivata la notizia». Il video della molestia è diventato virale, scatenando sul web la rabbia di donne e uomini che, in segno di solidarietà,difesopubblicamente. «È stato diffuso quel mini video dove si vede un ...

