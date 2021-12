Speranza alla Camera | “Numeri incoraggianti dalla campagna vaccinale Somministrate oltre 6 milioni di terze dosi”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 1 dicembre 2021) “Sono convinto che lasia lo strumento fondamentale per gestire questa l’epidemia. Isono in crescita significativa in Europa e abbiamoridotti ma comunque significativi anche in Italia”. Così il ministro della Salute Roberto, rispondendo al Question Time, parlando dell’andamento della. “Le primesono ormai arrivate all’87,4% della popolazione vaccinabile, il ciclo completo all’84,5% e anche i richiami segnalanointeressati: a questa mattina alle 6 siamo a 6.543.004 richiami effettuati”. Secondoc’è già un effetto delle misure varate dal Governo: “C’è stata una crescita significativa delle ...