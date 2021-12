Spalletti polemico sull’episodio | “Gli altri lo possono fare | noi no!”

Leggi su rompipallone

(Di giovedì 2 dicembre 2021) Ha parlato ai microfoni di DAZN, nel post-partita del match di Reggio Emilia, Luciano. Il tecnico di Certaldo ha recriminato per una decisione dubbia dell’arbitro da cui è, successivamente, scaturita la punizione del pari: “Sono stato espulso per aver protestato sul fallo dove ha fatto poi gol Ferrari. C’è un fallo su Rrahmani. Dal fallo successivo è scaturita la punizione del 2-2. Ho protestato per questo episodio. Vanno in contrasto, non so se prende la palla o il piede. Dalla panchina mi sembrava questo. Poi ai calciatori dicono di non andare dal direttore di gara, ma quando succede aglici vanno dal direttore“. POTREBBE INTERESSARTI: Mihajlovic preoccupato per il suo giocatore: “Non sono ottimista”