Sottosegretario Costa | “E’ inaccettabile vedere tifosi allo stadio senza mascherina Come sanzione farei giocare la partita successiva a porte chiuse”

(Di mercoledì 1 dicembre 2021) Il Sottosegretario alla salute Andrea Costa, attraverso un intervento su Rai Radio1, ha affrontato la gestione degli stadi con l'attuale pandemia: "è già previsto l'uso della mascherina ed è inaccettabile che non la portano. In questo senso io sarei ancora più drastico. Se si dovesse continuare a vedere tifosi sprovvisti della mascherina, bisognerebbe chiudere la capienza. Sarei per optare per questa decisione, le regole vanno rispettate".

Ilalla Salute, Andrea, assicura: ' Sarà una scelta volontaria: per gli under 12 non si prevedrà alcun Green Pass . Ma dobbiamo dire con chiarezza che un vaccino offre un ...E' stato proprio ilalla Salute, Andrea, a dichiararlo, e ha specificato chiaramente che per i bambini di età compresa tra i 5 e gli 11 anni "la vaccinazione anti Covid è ...Il richiamo sarà effettuato a distanza di tre settimane mentre non ci sarà nessun green pass per la fascia di età pediatrica ...Quattro sfide di Champions League si disputeranno a porte chiuse e, non è escluso, che anche in Serie A torni a giocare senza pubblico.