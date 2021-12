Sonia Bruganelli, avete visto la collana indossata al Gf Vip? Tutti possono permettersela, costa pochi euro (Di mercoledì 1 dicembre 2021) avete visto la collana indossata dall’opinionista Sonia Bruganelli al Gf Vip 6? Tutti possono permettersela, ecco quanto costa Nella scorsa puntata del reality show, andata in onda lunedì in prima serata su Canale 5, Sonia Bruganelli ha indossato una collana ‘particolare’, diversa rispetto alle altre. Ciò che è particolare di sicuro è il prezzo. Tutti, L’articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. L'articolo proviene da City Roma News. Leggi su cityroma (Di mercoledì 1 dicembre 2021)ladall’opinionistaal Gf6?, ecco quantoNella scorsa puntata del reality show, andata in onda lunedì in prima serata su Canale 5,ha indossato una‘particolare’, diversa rispetto alle altre. Ciò che è particolare di sicuro è il prezzo., L’articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. L'articolo proviene da City Roma News.

Advertising

Romarku1 : RT @Faby02143334: Buongiorno ?? oggi mi sposo con Sonia Bruganelli ???? #gfvip - TeamElia3 : RT @Faby02143334: Buongiorno ?? oggi mi sposo con Sonia Bruganelli ???? #gfvip - bluemoonblue00 : RT @GioCellRed: Sonia Bruganelli non ce la fa a non sparare minchiate su Miriana, lei deve farlo, ogni giorno #gfvip - Loredan18858043 : RT @GioCellRed: Sonia Bruganelli non ce la fa a non sparare minchiate su Miriana, lei deve farlo, ogni giorno #gfvip - barbieeee__2 : riflessione del mercoledì sera, rispedite sonia bruganelli da dove è venuta… arrogante e super di parte, ma del res… -