Softlab | presentazione al Cnel del Polo campano dell’Elettronica sostenibile

(Di mercoledì 1 dicembre 2021) Si è tenuta il 29 novembre, presso la sala Parlamentino del, ladeldella Campania, che punta al rilancioe nella creazione di valore economico per il territorio casertano, anche in seguito alla chiusura degli stabilimenti di realtà storiche del territorio. Nel corso della mattinata si è tenuto un confronto tra aziende e istituzioni, che ha visto gli interventi del presidente delTiziano Treu, del deputato Piero De Luca e di Silvio Salini, Presidente Collegio Sindacale SACE. Presenti anche le aziende coinvolte e le Rappresentanze Sindacali. “Non posso che salutare con favore ladel...

'A nome del Cnel, sono lieto di aver ospitato ladel Polo dell'elettronica ... Giovanni Casto, Ceo e presidente diGroup, ha commentato: 'L'obiettivo è quello di creare un nuovo ...... sindacato che per questi motivi ha ritenuto di non dover partecipare alladel polo ... Non possiamo che essere amareggiati per le posizioni assunte da. Al tavolo MISE sono state ...Si è tenuta il 29 novembre presso la sala Parlamentino del Cnel la presentazione del Polo Campano dell’Elettronica Sostenibile della Campania ...Il 29 novembre presso Sala Parlamentino del Cnel, a Roma, sono intervenuti il Presidente del Cnel Tiziano Treu, l’on.