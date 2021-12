Skeleton | i convocati dell’Italia per la Coppa del Mondo ad Altenberg Attesa Valentina Margaglio

(Di mercoledì 1 dicembre 2021) Terza tappa per ladeldi: ci si sposta dall’Austria alla Germania. Dopo due gare in quel di Igls, appuntamento venerdì in quel dicon le prove al maschile e al femminile. L’Italia è attesissima soprattutto tra le donne: settimana scorsa è infatti arrivato, grazie a, il primo podio nella storia per il Bel Paese. La 28enne nativa di Casale Monferrato sarà protagonista in terra teutonica assieme alla compagna di squadra Alessia Crippa. Al maschile ci si attende la crescita della coppia formata da Amedeo Bagnis e Mattia Gaspari: entrambi possono puntare ad entrare nella top-15. Foto: Lapresse

