Simone Inzaghi: “Abbiamo avuto pazienza, siamo stati bravi. Davanti corrono, bisogna continuare così” (Di mercoledì 1 dicembre 2021) Simone Inzaghi tecnico dell’Inter, ha parlato a Dazn dopo la vittoria contro lo Spezia. Queste le sue parole: “Era una partita importante da approcciare bene, sono entrati subito in partita con il piglio giusto e sono molto soddisfatto. I ragazzi hanno fatto una partita molto attenta contro una squadra che ci aspettava e poteva ripartire, siamo stati ordinati. Sono stati bravi e compatti, dobbiamo andare avanti ma non Abbiamo ancora fatto nulla. Ci aspetta un altro test impegnativo sabato. Stiamo crescendo, adesso ci sono partite importanti ma con questa unione e con questa voglia possiamo ancora crescere. siamo stati bravi, Abbiamo fatto tanti passaggi come a Venezia. Trovando squadre ... Leggi su alfredopedulla (Di mercoledì 1 dicembre 2021)tecnico dell’Inter, ha parlato a Dazn dopo la vittoria contro lo Spezia. Queste le sue parole: “Era una partita importante da approcciare bene, sono entrati subito in partita con il piglio giusto e sono molto soddisfatto. I ragazzi hanno fatto una partita molto attenta contro una squadra che ci aspettava e poteva ripartire,ordinati. Sonoe compatti, dobbiamo andare avanti ma nonancora fatto nulla. Ci aspetta un altro test impegnativo sabato. Stiamo crescendo, adesso ci sono partite importanti ma con questa unione e con questa voglia posancora crescere.fatto tanti passaggi come a Venezia. Trovando squadre ...

