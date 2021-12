Si chiamerà “The First Maradona Cup” la sfida tra Napoli e Argentina (Di mercoledì 1 dicembre 2021) GLIEROIDELCALCIO.COM – Stando alle voci che giungono dall’altra parte del mondo, pare che il Napoli e l’Argentina stiano organizzando la First Maradona Cup. Una notizia di quelle attese da tempo, giunta attraverso le parole del presidente De Laurentiis, pronunciatosi esplicitamente in occasione di uno degli spettacoli dedicati al calcio più famosi d’Argentina: “Stiamo parlando con il ministro degli Esteri Di Maio e l’ambasciatore argentino a Roma per poter organizzare nel nostro stadio una partita tra il Napoli e l’Argentina”. I partenopei stanno cercando di organizzare questo evento dato che hanno gentilmente declinato l’offerta relativa al 14 Dicembre, quando a Riyad si affronteranno il Boca Juniors ed il Barcellona, rispettivamente la squadra del cuore e la sua ... Leggi su glieroidelcalcio (Di mercoledì 1 dicembre 2021) GLIEROIDELCALCIO.COM – Stando alle voci che giungono dall’altra parte del mondo, pare che ile l’stiano organizzando laCup. Una notizia di quelle attese da tempo, giunta attraverso le parole del presidente De Laurentiis, pronunciatosi esplicitamente in occasione di uno degli spettacoli dedicati al calcio più famosi d’: “Stiamo parlando con il ministro degli Esteri Di Maio e l’ambasciatore argentino a Roma per poter organizzare nel nostro stadio una partita tra ile l’”. I partenopei stanno cercando di organizzare questo evento dato che hanno gentilmente declinato l’offerta relativa al 14 Dicembre, quando a Riyad si affronteranno il Boca Juniors ed il Barcellona, rispettivamente la squadra del cuore e la sua ...

Advertising

Notoriouslebon : Secondo me il prossimo anno Sky comprerà il format e lo chiamerà The College - Lapomacho : @the_highsparrow La chiamerà 'coerenza'..?? - the_highsparrow : Il nuovo partito di Di Battista si chiamerà 'Su la testa!'. Sinceramente impossibile non pensare a 'Giù la testa, coglione!'. - the_marco_m : @Stupormundi66 Se si chiamerà Maria che dirà la meloniana? - imma_arena_ : RT @aleferaz: 'il disco si chiamerà 'a night at the opera', sarà un disco rock and roll con la grandezza dell'opera, sarà un disco in cui t… -

Ultime Notizie dalla rete : chiamerà The Da Palladio a Veronese, la Fabbrica del Rinascimento va in scena a Vicenza ... diffondendo quella che Vasari chiamerà la "maniera moderna". Mentre corre per il titolo di ... The Walters Art Museum, Baltimore, Maryland. Credit ©The Walters Art Museum, Baltimore Impreziosito da ...

Il nuovo BioShock potrebbe chiamarsi BioShock Isolation, secondo i rumor Come condiviso su Twitter dall'utente oopsleaks, il nuovo gioco BioShock si chiamerà ... oltre a sviluppatori che hanno lavorato su giochi AAA come S hadow of the Tomb Raider, Deus Ex: Mankind Divided, ...

Nba, Kanter diventa cittadino americano: si chiamerà Freedom Corriere dello Sport.it ... diffondendo quella che Vasarila "maniera moderna". Mentre corre per il titolo di ...Walters Art Museum, Baltimore, Maryland. Credit ©Walters Art Museum, Baltimore Impreziosito da ...Come condiviso su Twitter dall'utente oopsleaks, il nuovo gioco BioShock si... oltre a sviluppatori che hanno lavorato su giochi AAA come S hadow ofTomb Raider, Deus Ex: Mankind Divided, ...