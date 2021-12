Si allarga il partito trasversale che vuole Draghi premier fino al 2023 (Di mercoledì 1 dicembre 2021) AGI - Da Silvio Berlusconi a Matteo Salvini, passando per Giuseppe Conte ed Enrico Letta. Si allarga il partito trasversale che chiede a Mario Draghi di rimanere a Palazzo Chigi fino al 2023. Se Silvio Berlusconi può giocare fino in fondo la partita per il Colle - pur rifiutando di commentare l'ipotesi, "per rispetto del Presidente Mattarella" - Matteo Salvini sottoscrive. La Lega appare sempre più in difficoltà con i sondaggi e giocare bene la partita per il Colle potrebbe essere l'inizio di un rilancio verso il 2023. Anche Giuseppe Conte, alle prese con la lunga fase di rigenerazione del M5s, spinge per tenere Draghi al suo posto: "Lascerei lavorare il premier Draghi. C'è anche la recrudescenza ... Leggi su agi (Di mercoledì 1 dicembre 2021) AGI - Da Silvio Berlusconi a Matteo Salvini, passando per Giuseppe Conte ed Enrico Letta. Siilche chiede a Mariodi rimanere a Palazzo Chigial. Se Silvio Berlusconi può giocarein fondo la partita per il Colle - pur rifiutando di commentare l'ipotesi, "per rispetto del Presidente Mattarella" - Matteo Salvini sottoscrive. La Lega appare sempre più in difficoltà con i sondaggi e giocare bene la partita per il Colle potrebbe essere l'inizio di un rilancio verso il. Anche Giuseppe Conte, alle prese con la lunga fase di rigenerazione del M5s, spinge per tenereal suo posto: "Lascerei lavorare il. C'è anche la recrudescenza ...

