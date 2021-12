Serie B, il Cittadella spreca: il Como rimonta due gol. Decisivo La Gumina al 93? (Di giovedì 2 dicembre 2021) Finisce in parità il posticipo della 15^ giornata di Serie B fra Cittadella e Como. E’ 2-2 al ‘Tombolato’ che ha visto i padroni di casa andare sul doppio vantaggio grazie alle reti di Baldini al 14’ e Branca al 46’. Il Como però non si è arreso e nel finale ha finalizzato la rimonta. I lariani, prima accorciano con Gabrielloni al 75’ e poi trovano il pareggio in pieno recupero con La Gumina al 93’. Con questo pareggio il Cittadella sale a quota 22 punti mentre il Como a 21. Foto: Logo Serie B L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di giovedì 2 dicembre 2021) Finisce in parità il posticipo della 15^ giornata diB fra. E’ 2-2 al ‘Tombolato’ che ha visto i padroni di casa andare sul doppio vantaggio grazie alle reti di Baldini al 14’ e Branca al 46’. Ilperò non si è arreso e nel finale ha finalizzato la. I lariani, prima accorciano con Gabrielloni al 75’ e poi trovano il pareggio in pieno recupero con Laal 93’. Con questo pareggio ilsale a quota 22 punti mentre ila 21. Foto: LogoB L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

