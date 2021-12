Advertising

Gazzetta_it : Serie B, Il Brescia vince ancora e torna in vetta. Il Cittadella frena, 2-2 col Como - sportface2016 : #SerieB, il #Como non muore mai: pareggio al 94' contro il #Cittadella - sportli26181512 : Serie B, Cittadella-Como 2-2: decisivo il rigore di La Gumina al 94': Nell'ultimo posticipo della 15ª giornata arri… - cmdotcom : #SerieB: il #Como rimonta il #Cittadella all'ultimo respiro. #Parma ko, il #Brescia vince e sale al primo posto… - Luxgraph : Serie B, il rigore di La Gumina salva il Como: 2-2 col Cittadella -

Ultime Notizie dalla rete : Serie Cittadella

- Il Como rimonta ile porta a casa un prezioso punto nell'ultimo posticipo della 15ª giornata diB . Sotto di due reti ad inizio secondo tempo, gli ospiti sono stati capaci di raddrizzare la partita, con ...Dove vedere in tv e streaming il match valido per la 15a giornata di- Mercoledì 1 dicembre 2021 , alle ore 20:30 verrà disputata- Como , gara valida per la 15a ...La pagelle di Cittadella-Como, con i voti ai protagonisti e il tabellino della sfida valida per la 15esima giornata di Serie B 2021/2022. Partita per larghi tratti non spettacolare ma assolutamente pi ...Gol, spettacolo ed emozioni in Cittadella-Como, sfida valida per la 15esima giornata di Serie B 2021/2022. Un 2-2 che non smuove di molto la classifica della due formazioni, a ridosso della zona playo ...