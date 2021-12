Serie B: Cistana castiga il Parma di Buffon. Il Brescia torna in vetta (Di mercoledì 1 dicembre 2021) Parma - Il Brescia torna in vetta alla classifica si Serie B grazie alla vittoria per 1 - 0 in casa del Parma . Agli uomini di Filippo Inzaghi basta la rete in apertura di Cistana per avere la meglio ... Leggi su corrieredellosport (Di mercoledì 1 dicembre 2021)- Ilinalla classifica siB grazie alla vittoria per 1 - 0 in casa del. Agli uomini di Filippo Inzaghi basta la rete in apertura diper avere la meglio ...

