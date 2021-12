Serie B 2021/2022, al Brescia basta Cistana per rimanere in vetta: Parma battuto 0-1 (Di mercoledì 1 dicembre 2021) Il Brescia trova la sesta vittoria esterna del campionato battendo il Parma nella sfida valida per la 15esima giornata di Serie B 2021/2022. Ai lombardi basta un gol di Cistana, il secondo nella competizione, in avvio di partita. È dolce, quindi, il ritorno di Filippo Inazghi a Parma, dove aveva esordito e segnato il primo gol in Serie A. Il Brescia si riscatta dopo la sconfitta contro il Pisa e mantiene la testa della classifica. Altro stop per il Parma, che non vince da quattro turni e rimane a 18 punti. CRONACA – Gli ospiti partono bene, tanto che il risultato si sblocca già al 7?: Cistana trova il colpo di testa vincente su corner battuto da Pajac, sovrastando un ... Leggi su sportface (Di mercoledì 1 dicembre 2021) Iltrova la sesta vittoria esterna del campionato battendo ilnella sfida valida per la 15esima giornata di. Ai lombardiun gol di, il secondo nella competizione, in avvio di partita. È dolce, quindi, il ritorno di Filippo Inazghi a, dove aveva esordito e segnato il primo gol inA. Ilsi riscatta dopo la sconfitta contro il Pisa e mantiene la testa della classifica. Altro stop per il, che non vince da quattro turni e rimane a 18 punti. CRONACA – Gli ospiti partono bene, tanto che il risultato si sblocca già al 7?:trova il colpo di testa vincente su cornerda Pajac, sovrastando un ...

