Serie A | le formazioni Inter-Spezia | difesa inedita per Inzaghi

(Di mercoledì 1 dicembre 2021) Quindicesima giornata diA con l’impegnata a San Siro alle 18.30 contro lo. Per la sfida, fondamentale nella rincorsa nerazzurra,è costretto a rinunciare anche a Bastoni messo ko da una gastroenterite e di conseguenza schiera unacon D’Ambrosio, Skriniar e Dimarco. Sulla destra gioca Dumfries, con Gagliardini, Brozovic e Calhanoglu in mezzo, Perisic a sinistra; in attacco torna titolare Lautaro con al fianco Correa, in panchina Dzeko. Novità anche nello, con Motta che schiera in attacco la coppia composta dai due ex nerazzurri Salcedo e Manaj.