Serena Grandi | «Corpo martoriato da chirurgia estetica e malasanità A casa ho tolto gli specchi»

Leggi su newscronaca.myblog

(Di mercoledì 1 dicembre 2021) Un grande rimpianto per. L’attriceha da poco pubblicato il libro, “a tutti i costi – Lettere di una vita mai inviate”, in cui ripercorre la sua vita attraverso una serie di lettere. In una di queste rivela di non avere un buon rapporto col suo: «dalla. Non riesco più aarmi».: «da» Nel libro “a tutti i costi – Lettere di una vita mai inviate”,racconta la sua vita e la sua carriera sotto ...