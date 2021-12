Sei velisti del NIC di Catania saranno al Raduno Ilca dinghy VII zona

(Di mercoledì 1 dicembre 2021) Dal 3 al 5 dicembre, il Circolo nautico Nic di, sarà presente a Marsala, in occasione delVII. Si tratta di un’ importante radunata che conta 50 presenze, provenienti da tutta l’isola., i catanesi in gara Il, ospitato presso la Società Canottieri di Marsala, sarà incentrato sulla cura della conduzione in tutte le andature, manovre e simulazioni di regata. Tecnico dell’ istruttore Giovanni Magliulo (C.n Nic di, nella foto dell’articolo), affiancato da altri due tecnici Giuseppe Terrana e Vito Messina. A rappresentare i colori del del C.N Nic di, a bordo dei loro...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Sei velisti

... Ceriale, Sanremo, Loano, Genova ed Andora, la vittoria in ben quattro delle categorie è andata aidel Circolo Vele Vernazzolesi. Nelleregate disputate, per un totale di 21 prove, si ...La flotta di quest'anno è composta dasquadre in rappresentanza di cinque paesi. Idel team di Oman Investment Authority e Oman Sail batteranno orgogliosamente la bandiera omanita, mentre ...Team France ha conquistato il trofeo Sailing Arabia - The Tour 2021 aggiudicandosi l’ennesima vittoria nella tappa finale ad Al Mouj Muscat. L'equipaggio transalpino, alla sua prima esperienza nell’ev ...Sono stati assegnati i Rolex World Sailor of the Year 2021. Ecco chi sono i vincitori dei prestigiosi riconoscimenti individuali nel campo della vela ...