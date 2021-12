Segna Svanberg | poi Skorupski salva il risultato Il film del match

(Di mercoledì 1 dicembre 2021) Al Dall'Ara decide un gol dello svedese al 35'. Tra i giallorossi, ammonizioni per Abraham e Karsdorp, che salteranno il bigdi sabato contro l'Inter. Guarda la partita in foto

Ci pensa Mattias, con un tiro a giro dal limite, a punire i giallorossi, ispirato dalla ... dopo quelli con Verona e Sampdoria: quandoil Bologna vince. Mourinho, invece, deve fare i ...Al Dall'Ara decide un gol dello svedese al 35'. Tra i giallorossi, ammonizioni per Abraham e Karsdorp, che salteranno il big match di sabato contro l'Inter. Guarda la partita in fotoI nerazzurri centrano la terza vittoria di fila e sono sempre più vicini alla vetta, sconfitta per Mourinho in Emilia.Ferita e fasciatura alla testa. Paura per il calciatore nel corso di Bologna-Roma, match valevole per la quindicesima ...