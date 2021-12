“Se fossi Zaniolo…”: Roma, la (nuova) polemica di Mourinho a DAZN (Di mercoledì 1 dicembre 2021) La Roma ha perso 1-0 contro il Bologna. Mourinho si è soffermato su Zaniolo ai microfoni di DAZN a termine del match. Dopo le due vittorie consecutive contro Genoa e Torino, la Roma è uscita sconfitta dal match di oggi del Dall’Ara per 1-0 contro il Bologna. La rete decisiva è stata segnata da Svanberg Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di mercoledì 1 dicembre 2021) Laha perso 1-0 contro il Bologna.si è soffermato su Zaniolo ai microfoni dia termine del match. Dopo le due vittorie consecutive contro Genoa e Torino, laè uscita sconfitta dal match di oggi del Dall’Ara per 1-0 contro il Bologna. La rete decisiva è stata segnata da Svanberg Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

