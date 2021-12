Scuole chiuse a Napoli per il maltempo: la decisione di Manfredi per l'allerta arancione (Di mercoledì 1 dicembre 2021) Per il maltempo, allerta arancione, di domani, giovedì 2 dicembre, Scuole chiuse a Napoli. E' la prima decisione in tal senso del sindaco Manfredi. Il sindaco di Napoli... Leggi su ilmattino (Di mercoledì 1 dicembre 2021) Per il, di domani, giovedì 2 dicembre,. E' la primain tal senso del sindaco. Il sindaco di...

ComuneNapoli : Domani 2 dicembre scuole chiuse a Napoli. Il Sindaco di Napoli Gaetano Manfredi ha firmato in serata l'ordinanza co… - m44cc__ : scuole chiuse a napoli?? - tuttotornaumano : DOMANI SCUOLE CHIUSE PER ALLERTA METEO CHIEDETEMI COME STO - ProDocente : Allerta meteo, scuole chiuse a Napoli giovedì 2 dicembre. Il sindaco Manfredi ha firmato ordinanza - xCUPCAKESIVAN : scuole chiuse per due gocce di pioggia -