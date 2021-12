Scuole chiuse a Napoli domani giovedì 2 dicembre (Di mercoledì 1 dicembre 2021) . Il sindaco firma l’ordinanza per ogni ordine e grado: è allerta meteo arancione in città. Banchi di scuola (Getty Images)Allerta meteo arancione a Napoli e in tutta la regione Campania nella giornata di domani, giovedì 2 dicembre 2021. Il sindaco del capoluogo partenopeo ha firmato in serata l’ordinanza per la chiusura delle Scuole di ogni ordine e grado sul territorio comunale di Napoli. Avviso di allerta meteo per fenomeni meteorologici avversi previsti dalle ore 00:00 alle 23:59 di giovedì 2 dicembre 2021. Fenomeni rilevanti: precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio e temporale, puntualmente di moderata o forte intensità. Venti tendenti a forti sud-occidentali dal pomeriggio, con possibili raffiche nei ... Leggi su vesuvius (Di mercoledì 1 dicembre 2021) . Il sindaco firma l’ordinanza per ogni ordine e grado: è allerta meteo arancione in città. Banchi di scuola (Getty Images)Allerta meteo arancione ae in tutta la regione Campania nella giornata di2021. Il sindaco del capoluogo partenopeo ha firmato in serata l’ordinanza per la chiusura delledi ogni ordine e grado sul territorio comunale di. Avviso di allerta meteo per fenomeni meteorologici avversi previsti dalle ore 00:00 alle 23:59 di2021. Fenomeni rilevanti: precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio e temporale, puntualmente di moderata o forte intensità. Venti tendenti a forti sud-occidentali dal pomeriggio, con possibili raffiche nei ...

ComuneNapoli : Domani 2 dicembre scuole chiuse a Napoli. Il Sindaco di Napoli Gaetano Manfredi ha firmato in serata l'ordinanza co… - simonemrz : FINALMENTE SCUOLE CHIUSE A NAPOLI GODO - JustPaolaC : Domani scuole chiuse a Napoli per allerta meteo. Mio figlio sta festeggiando come se fosse già Capodanno!… - bobafreddo : DOMANI SCUOLE CHIUSE E TWNGO ROTAZIONE MA VAFANCUL A SORT - titty_napoli : RT @ComuneNapoli: Domani 2 dicembre scuole chiuse a Napoli. Il Sindaco di Napoli Gaetano Manfredi ha firmato in serata l'ordinanza con la q… -