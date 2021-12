Scuole al gelo: ok alle misure anti-Covid ma, nella maggior parte dei plessi “termosifoni spenti e finestre aperte” (Di mercoledì 1 dicembre 2021) Nel bel mezzo della stagione invernale, quando il raffreddore – e di più l’influenza – rappresentano la ‘norma’, per ovvie ragioni, terrorizzato dallo spettro del Covid e delle sue varianti (ed anche per effetto del rigido protocollo messo in atto contro il Covid), nelle ore di lezione il personale scolastico lascia aperte le finestre in tutte le classi. Nulla di ‘strano’ – o comunque di ‘grave’ – se non fosse che nella maggior parte dei plessi i termosifoni sono rotti o malfunzionanti. Ianniello (Rete studenti): “termosifoni spenti nella maggior parte delle Scuole e finestre ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 1 dicembre 2021) Nel bel mezzo della stagione invernale, quando il raffreddore – e di più l’influenza – rappresentano la ‘norma’, per ovvie ragioni, terrorizzato dallo spettro dele delle sue vari(ed anche per effetto del rigido protocollo messo in atto contro il), nelle ore di lezione il personale scolastico lascialein tutte le classi. Nulla di ‘strano’ – o comunque di ‘grave’ – se non fosse chedeisono rotti o malfunzion. Ianniello (Rete studenti): “delle...

Advertising

StabiaChannel : #PoliticaLavoro #Castellammare - Scuole al gelo, termosifoni spenti in sei plessi LEGGI LA NEWS:… - PupiaTv : Sant’Arpino, Sala: “Scuole al gelo e pubblica illuminazione inesistente in diverse zone” - FabioDantuono1 : Gelo e ghiaccio a Monte Sant’Angelo, il sindaco chiude le scuole: “Attivati gli spargisale, operatori e agenti” - immediatonet : ?? Gelo e ghiaccio a Monte Sant’Angelo, il sindaco chiude le scuole: “Attivati gli spargisale, operatori e agenti”… - infoitinterno : Sardegna al gelo, neve anche a bassa quota: incidenti e scuole chiuse in tanti paesi -